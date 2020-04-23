Решено! Парламентское большинство ратифицировало кредитное соглашение с Россией (ВИДЕО)

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“За” проголосовали 56 народных избранников: социалисты, демократы и независимый депутат Александр Олейник. Депутаты партий Санду, Нэстасе, Шора и группы Канду выступили против данного соглашения.

Напомним, договор предусматривает предоставление нашей стране кредита в размере 200 миллионов евро Российской Федерацией. Деньги будут направлены на покрытие нужд бюджета и на инфраструктурные проекты.

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