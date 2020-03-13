Решено: находящимся в изоляции на дому гражданам запрещено пересекать границу (DOC)

0

По сообщению Пограничной полиции, гражданам, находящимся дома на карантине из-за коронавируса, запрещается пересекать государственную границу.

Данная мера была предпринята в целях предотвращения распространения COVID-19, пишет unimedia.info. За несоблюдение этого условия нарушители понесут ответственность в соответствии с законодательством.

Для получения детальной информации об ограничении пересечения государственной границы гражданам рекомендуют посетить сайт Пограничной полиции.

Власти призывают граждан строго соблюдать указания компетентных учреждений в целях противодействия распространения коронавируса. Вернувшимся из зон с высоким риском заражения коронавирусом рекомендовано самоизолироваться на 14 дней и вызвать врача на дом.