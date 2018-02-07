Решено: на Рышкановке по инициативе социалистов будет обустроена пешеходная зона (ВИДЕО)

За проект, представленный мунсоветником Александром Одинцовым, проголосовали большинство его коллег.

Согласно данному проекту, пешеходная зона будет организована в периметре улиц Киев, Алеку Руссо и Н. Димо. Ее обустройство необходимо для обеспечения безопасности местных жителей и детей, посещающих детсады и школы поблизости.

– В этой зоне образовалась проезжая часть из-за того, что застревающие в вечных пробках на улице Киев водители срезают дорогу через дворы, что угрожает безопасности людей. Также немало машин горожан, забирающих своих детей из детсадов и лицеев, – рассказал Одинцов.

Он подчеркнул, что речь не идет о полном запрете движения машин на данном участке, а об обустройстве пешеходной дорожки, которая на данный момент отсутствует полностью. Также необходимо, по мнению мунсоветника, провести беседы с жителями близлежащих домов и гражданами, привозящими своих детей в школы и детсады, чтобы пояснить им, где оставлять автомобили, чтобы не создавать транспортного коллапса.