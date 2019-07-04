Решено! Кодряну и Грозаву отправлены в отставку

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Муниципальные советники проголосовали сегодня за отставку Руслана Кодряну и Нистора Грозаву с постов вице-примаров, а также отстранили Руслана Кодряну от должности врио генерального примара Кишинева, который он, по мнению советников, занимал незаконно.

Соответствующие решения были приняты голосами 36 советников сегодня, на заседании МСК. Стоит отметить, что против проголосовали 4 советника Европейской народной партии и один демократ.

Напомним, 20 октября, в ходе всеобщих местных выборов жителям муниципия предстоит выбрать нового градоначальника.