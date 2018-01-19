Решено: двое судей отстранены от рассмотрения дела Шора

Оба выразили добровольное желание самоустраниться.

О том, что Ксенофон Ульяновски и Сильвия Врабие не будут рассматривать дело примара Оргеева Илана Шора, порталу tv8.md заявила представитель Апелляционного суда Кишинева Октябрина Попа.

Ксенофон Ульяновски не захотел рассматривать дело Шора в связи с тем, что его брат Георге Ульяновски является адвокатом Кирилла Лучинского, который является фигурантом и дела Шора. Сильвия Врабие же отказалась в связи с тем, что она была в составе судей, рассматривавших дело о применении превентивных мер.

21 июня Илана Шора осудили на 7,5 лет лишения свободы за причинение материального ущерба и отмывание денег.