Решения об отмене ограничений будут приниматься раз в две недели

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Власти страны будут следить за ситуацией с коронавирусом, и раз в две недели, в случае позитивной динамики, принимать новые решения об отмене тех или иных ограничений. Об этом в рамках передачи на общественном телеканале заявил Игорь Додон. Глава государства предположил, что следующее решение может быть принято не позднее 15 мая, а затем – приблизительно 1 июня.

– Будем следить за ситуацией и каждые две недели принимать решения. В случае, если у нас не будет новой “волны” случаев COVID-19 в РМ, отменим все ограничения. Некоторые будут сохранены на более длительный период, так как сограждане должны понимать, что этот вирус, к сожалению, эта пандемия может длиться довольно долго, будут “волны”. Мы все должны осознавать, что этот риск будет существовать до тех пор, пока не будет вакцины, которая позволит нам прививать всех людей от этого вируса. Вероятно, осенью, когда меняется погода, наступает период гриппа, у нас будет новый рост. Поэтому некоторые ограничения, как, например, запрет на проведение мероприятий с участием более 50 человек, будут действовать, – отметил он.

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