“Решение – за вами”: Президент призвал остальных судей КС последовать примеру Поалелунжь

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Президент Республики Молдова призвал остальных членов КС последовать примеру Михая Поалелунжь и добровольно уйти в отставку. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

– Призываю остальных членов Конституционного суда взять пример с экс-председателя Михая Поалелунжь. Или… дождаться завтрашнего решения Венецианской комиссии и парламентской процедуры на следующей неделе. Решение – за вами, – отметил он.

Напомним, сегодня глава КС Михай Поалелунжь подал в отставку. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.