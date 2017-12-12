Решение ВСП: Влад Филат остается за решеткой

Ходатайство адвокатов экс-премьера Влада Филата об отмене приговора в его отношении было отклонено.

Таким образом, осужденный на девять лет лишения свободы бывший лидер Либерал-демократической партии продолжит отбывать свой срок, и на свободу не выйдет.

Решение было принято Высшей судебной палатой, это означает, что приговор является окончательным и обжалованию в Молдове не подлежит. Однако, у Филата есть возможность обратиться в Европейский суд по правам человека, тем более что такое намерение ранее озвучивал адвокат политика Игорь Попа.

Он напомнил, что на данный момент в ЕСПЧ ими были поданы две жалобы. В одной из них говорится о нарушениях условий содержания в пенитенциаре №13. Кроме того, Влад Филат указал, что судебный процесс в его отношении проводился с многочисленными нарушениями как прав человека, так и внутреннего законодательства страны.