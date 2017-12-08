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Решение ВСП: Экс-глава Apă-Canal Константин Бекчиев был уволен незаконно

Решение ВСП: Экс-глава Apă-Canal Константин Бекчиев был уволен незаконно

 

Инстанция признала недопустимым обращение представителей Apă-Canal Chişinău против решения Апелляционной палаты, которая оставила в силе решение первой инстанции.

Напомним, в феврале экс-директор АО Apă-Canal Chişinău Константин Бекчиев был восстановлен в должности по решению кишиневского суда Рышкановки. Более того, Бекчиев должен был получить 33 966 лей в качестве компенсации морального вреда, а также 10 000 леев — расходы на юридическую помощь, пишет bizlaw.md.

Бекчиев был отправлен в отставку по собственному желанию после того, как финансовое управление примэрии установило, что АО Apă-Canal Chişinău приобретает офисное оборудование по завышенным ценам. Новым директором предприятия стала начальник главного финансового управления примэрии Вероника Херца. Позже Бекчиев опротестовал в суде решение об увольнении. Дело он выиграл и был восстановлен в должности, успев уволить Херцу. Однако вскоре он вновь был отправлен в отставку в связи с запросом Антикоррупционной прокуратуры.

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