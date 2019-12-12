Решение суда: второй участник убийства сожителей в Теленештах проведёт в тюрьме 20 лет

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Суд Оргеева приговорил второго участника убийства сожителей из Теленешт к 20 годам лишения свободы. Кроме этого, по требованию прокуроров, суд обязал 29-летнего подсудимого оплатить судебные издержки в размере 32 759 леев.

По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры, убийство произошло в ночь на 11 марта 2019 года в селе Добруджа Теленештского района, в доме, где проживали скончавшиеся. В ходе судебного процесса было установлено, что мужчину и женщину убили их сосед и его приятель, которые находились в тот момент в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на то, что обвиняемый не признал свою вину, его причастность к преступлению была доказана, поэтому 29-летний подсудимый был приговорён к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии закрытого типа.

Согласно материалам дела, сожительница одного из убийц пряталась у соседей, пока её гражданский муж и его приятель употребляли спиртные напитки. Спустя некоторое время мужчины заявились в дом соседей в ее поисках. Непрошеные гости сломали дверь жилища и принялись избивать палкой соседей и прятавшуюся от них сожительницу. Гражданской супруге злоумышленника удалось сбежать, а соседям выжить не удалось, их тела были обнаружены спустя несколько дней после преступления.

Стоит отметить, что осужденный был ранее судим за кражу. Он нигде не работал. До вынесения приговора мужчина находился под предварительным арестом.

Напомним, что первый участник убийства осенью был приговорён к 30 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии закрытого типа.