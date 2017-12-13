Решение проблем кишиневцев с особыми потребностями – в приоритетах социалистов (ВИДЕО)

Сегодня, 13 декабря, в примэрии Кишинева состоялись дебаты на тему “Решения для людей с особыми потребностями и поддержка бюджета на 2018 год”, организованные фракцией Партии социалистов в столичном мунсовете.

По словам вице-председателя фракции Партии социалистов в мунсовете Кишинева Петра Бурдужа, в настоящее время как вся столица, так и даже само здание примэрии далеко не идеальны для людей с особыми потребностями (далее – ОП, – прим. ред.). Проблемы у них возникают во всех сферах жизни: в вопросе доступа в различные учреждения, в вопросе передвижения по городу, в вопросе трудоустройства и полноценной интеграции в общество на равных с остальными жителями столицы.

О конкретных проблемах, с которыми сталкиваются в столице люди с ОП, рассказали присутствующие члены различных ассоциаций. Они признали, что подобные встречи в широком формате не проводились за все время руководства городом Дорином Киртоакэ, и поблагодарили социалистов за предоставленную возможность.

Одними из важнейших проблем, поднятых представителями общественных ассоциаций, стали вопрос о предоставлении им компенсаций на отопление и прочие коммунальные услуги, а также трудоустройство людей с ОП в муниципальные предприятия.

Председатель объединения инвалидов Виталий Ковалев предложил социалистам инициировать введение нормы об обязательном трудоустройстве как минимум 5% человек с ОП в каждом мунпредприятии. Рассказал он и об унизительном отношении к людям, передвигающимся в инвалидных колясках.

– У нас думают – пандус установили, и достаточно. Никто не думает о том, как себя чувствует такой человек морально. Инвалидная коляска – не носилки. Человек в ней хочет быть максимально самостоятельным и не затруднять окружающих. Кроме того, у них есть и другие нужды, которые не обеспечиваются должным образом, – рассказал Ковалев.

Поддержала его и зампредседателя общества инвалидов Любовь Денисенко, рассказавшая, что они неоднократно просили Киртоакэ обязать мунпредприятия принимать инвалидов на работу, но безрезультатно.

– Здоровому человеку не понять проблемы инвалидов. Это выражается, к примеру, в том, как устанавливаются те же пандусы. Так, у входа в министерство юстиции установлен настолько крутой пандус, что на нем проще сломать шею, чем спуститься, – пожаловалась женщина.

Она предложила в комиссии по одобрению строительных проектов принимать людей с ОП для того, чтобы они вносили свои предложения для оптимизации зданий для людей с ограниченными возможностями. В то же время она отметила положительные сдвиги в данной проблеме со стороны социалистов.

Были подняты на встрече и проблемы больных детей в Кишиневе: это низкие пособия, проблемы в оформлении документов, в доступе к образованию и многое другое.

По словам замдиректора столичного управления социальной помощи, Ирины Бановой, на данный момент у них на учете находятся 28 399 людей с ОП. Кроме того, по ее словам, существуют люди, подавшие заявления на получение соцпомощи еще в 2015 году, но так до сих пор ее не получившие. Всего в очереди на соцпомощь в Кишиневе стоят более 200 человек.

По итогам слушаний был составлен протокол. Петру Бурдужа предложил все проблемы, поднятые в ходе дебатов, в письменной форме отправить всем фракциям в мунсовете, и выразил надежду, что все муниципальные советники предпримут действия для поиска конкретного их решения.