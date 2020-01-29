Решение о досрочном освобождении Филата будет пересмотрено сегодня

Решение о досрочном освобождении Филата будет пересмотрено сегодня

Сегодня Апелляционная палата Кишинева рассмотрит апелляцию о приостановлении решения о досрочном освобождении бывшего премьер-министра Влада Филата. Ранее соответствующее ходатайство подал новый начальник тюрьмы №13 Тудор Морару.

Апелляция будет рассмотрена судьёй Игорем Мынэскуртэ, пишет unimedia.info.

Обращение в суд бывшего начальника тюрьмы №13 Андрея Сэрэкуцэ относительно условного освобождения Филата было подано 12 ноября. В соответствии с решением суда сектора Чеканы, Влад Филат был выпущен на свободу досрочно 3 декабря.

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