Решение ДПМ о бойкоте референдума анти-Киртоакэ шокировало Гимпу и заставило вспомнить о боге (ВИДЕО)

Решение Демпартии о бойкотировании референдума по отставке Киртоакэ застало врасплох лидера Либеральной партии и по совместительству дяди генпримара Кишинева Михая Гимпу.

Более того, по словам самого либерала, он шокирован. Гимпу заявил о наличии у него доказательств того, что кампания против Киртоакэ была развернута именно демократами, поэтому сегодняшнее объявление ему надо «осмыслить».

— Надеюсь, что это решение было честным, но было бы лучше, если бы демократы в мунсовете не голосовали за референдум. Посмотрим, что будет дальше. Может, Господь открыл им книгу, и они увидели, сколько у них грехов, — сказал Гимпу.

Напомним, сегодня в рамках брифинга для прессы пресс-секретарь Демпартии Виталий Гамурарь озвучил решение актива партии о намерении бойкотировать референдум по отставке генпримара Кишинева Дорина Киртоакэ.

Президент Молдовы Игорь Додон, комментируя это решение, заявил, что оно является доказательством того, что Плахотнюк уже работает над созданием нового АЕИ. Для этого, по словам Додона, ему необходима Либеральная партия, которую он спасает, в очередной раз преподнося в качестве жертвы Дорина Киртоакэ.

Видео: realitatea.md