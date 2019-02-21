Решение ЦИК о переносе участков в Приднестровье: Социалисты готовы дойти до ЕСПЧ (ВИДЕО)

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Партия социалистов всерьез обеспокоена решением Центральной избирательной комиссии о переносе избирательных участков на территории Приднестровья на несколько десятков километров. Как и было обещано ранее, данное постановление ЦИК было оспорено социалистами в суде.

В данной связи в рамках пресс-конференции представитель ПСРМ в ЦИК Максим Лебединский напомнил, что, согласно решению, более 20 избирательных участков будут перенесены в другие населенные пункты, как, например, Кэлэрашь, Кагул, Кишинев, Бельцы и так далее. То есть, жители с левого берега Днестра будут вынуждены преодолеть десятки и даже более сотни километров, чтобы проголосовать.

– Считаем, что это прямое ограничение права граждан на голосование. На данный момент обращение находится в Высшей судебной палате, ждем решения. Мы не позволим реализации этого. Даже если ВСП оставит в силе решение ЦИК, мы обратимся в ЕСПЧ, потому что это недопустимо, – сказал Лебединский.