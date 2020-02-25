Renault продолжит освоение рынка Индии

0

Компактный кроссовер Renault Kwid, известный как самый дешевый французский «паркетник», продолжает набирать популярность в Индии: за прошлый год продажи этой модели выросли на 8%. Всего в 2019 году Renault продала в Индии 88 869 автомобилей. Как выяснил Avto.pro, крупный маркетплейс автомобильных товаров, в 2020 году французский концерн планирует удвоить продажи в Индии.

Чем интересен индийский рынок

В 2019 году Индия вошла в топ-10 рынков Renault. Концерн продолжит создавать с нуля, а также адаптировать существующие модели специально для этой страны. Модель Triber, которая является одной из последних новинок, была тепло принята автолюбителями и пользуется спросом. Причин, по которым рынок Индии так интересен Renault, несколько:

Стремительный экономических подъем страны: рост ВВП приблизился к 7,8% в год;

Избыток квалифицированных англоговорящих специалистов, которые станут опорой производств, организованных Renault в Индии;

Зависимость страны от иностранных инвесторов;

Высокий спрос на недорогой транспорт.

По словам Венкатрама Мамиллапалле, исполнительного директора индийского подразделения Renault, руководство концерна видит индийский рынок одним из самых перспективных в Азии. В свою очередь, независимые аналитики обращают внимание, что местным производителям достаточно тяжело конкурировать с иностранцами, поэтому мы и дальше будем наблюдать стремительную экспансию европейских автомобильных гигантов на рынок развивающейся страны.

Проблемы покупки и обслуживания авто

Автомобильная промышленность аккумулирует около 7,1% ВВП Индии и быстро развивается. Однако личный транспорт по-прежнему является роскошью для среднестатистического жителя. Местные автомобили должны в первую очередь быть дешевыми, так что альянс Renault-Nissan-Mitsubishi делает ставку на выпуск моделей, адаптированных под эту особенность рынка.

Как отмечают эксперты, индийские модели Renault отличаются от европейских собратьев сниженными требованиями к безопасности, более дешевыми материалами и отсутствием богатых комплектаций. Наблюдается разница в стоимости и даже сложности обслуживания. Если отечественный автолюбитель может заказать запчасти на Рено и получить их в течение нескольких дней, то многие индийские автолюбители фактически оторваны от всех существующих каналов поставок. Пока не ясно, как Renault будет решать данную проблему.