Ренато Усатый признал, что поддержал Нэстасе на выборах генпримара Кишинева

“Политик с низкой социальной ответственностью”, как его назвал президент Молдовы Игорь Додон, лидер якобы левой “Нашей партии” Ренато Усатый без зазрения совести “сыграл” на правом фланге, поддержав прорумынского кандидидата Андрея Нэстасе.

Об этом он, не таясь, рассказал в интервью румынскому порталу adevarul.ro. Так, Усатый отметил, что многие члены его формирования проголосовали именно за Нэстасе.

Он также заявил, что перед первым туром в телепередаче назвал Иона Чебана кандидатом от Плахотнюка, что якобы побудило сторонников его партии проголосовать за Нэстасе.

Отметим, глава молдавского государства Игорь Додон ранее раскритиковал такое поведение Усатого. Он заявил, что тот повел себя, как вредитель, когда, исходя из личных амбиций и эмоций, поддержал явного антигосударственного кандидата. Он также добавил, что со временем в отношении и Усатого, и остальных, которые пошли против собственного народа, “всё станет понятно”.