Ремонт здания президентуры планируют завершить до мая 2018-го года

Об этом на своей странице в социальной сети написал президент страны Игорь Додон.

Турция приняла решение о полном финансировании работ по ремонту здания президентуры, при этом ремонтные работы должны закончиться до мая 2018 года. Все это стало возможным благодаря предварительным договоренностям с Президентом Республики Турция Реджепом Тайипом Эрдоганом по моей просьбе, – отметил глава государства.

Этот и многие другие вопросы обсуждались во время встречи Игоря Додона с вице-премьер-министром Республики Турция Хаканом Чавушоглу. В частности, стороны договорились, что церемония открытия восстановленного офиса состоится в ходе официального визита президента Турции в Молдову по приглашению молдавского лидера в мае 2018 года.

В беседе с Хаканом Чавушоглу Игорь Додон дал положительную оценку заключению Соглашения в области социальной безопасности. Подписание этого документа состоялось по просьбе представителей молдавской диаспоры в Турции, с которой они обращались уже давно, в том числе во время визита президента Молдовы в Стамбул. Глава государства также поблагодарил турецкую сторону за финансовое и техническое содействие, оказанное РМ через Турецкое агентство по сотрудничеству и координации, в целях внедрения целого ряда проектов во многих областях на национальном, а также региональном уровне, как, например, проекты и программы, реализация которых происходит в АТО Гагаузия и других районах страны.