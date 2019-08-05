Ремонт водопровода привёл к образованию 2-метровых ям на одной из улиц в Кодру (ФОТО)

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Улица Друмул Скиноасей была полностью разрушена в результате проливных дождей. Жители пригорода говорят, что предприятие «Apa Canal Chisinau» проводило там работы по замене водопровода. С тех пор прошло почти 2 месяца, и после каждого дождя дорога на участке постепенно разрушается.

По словам жителей пригорода, они ставят под угрозу свою жизнь, каждый раз пересекая этот участок дороги. Картина повторилась и после дождей, прошедших в выходные дни, передаёт protv.md.

– Весь песок и камни снесло водой вниз, и остались ямы почти в 1,5 метра глубиной, – рассказал местный житель.