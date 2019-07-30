Ремонт полным ходом ведется и на Яловенской (ФОТО)

Ремонт полным ходом ведется и на Яловенской (ФОТО)

Активный ремонт ведется в эти дни и на столичной улице Яловенской. Сегодня вице-претор Центра Дмитрий Митиогло вместе с заместителем директора муниципального предприятия “Exdrupo” проверили ход работ. 

– Сейчас идёт полным ходом ремонт тротуара, также работники должны оборудовать пешеходный переход и площадку вокруг остановки. Дальше будут проведены работы по разметке дорожного полотна, – отметил Митиогло на своей странице в соцсети. 

По его словам, после того, как ремонт тротуаров будет окончен, работники предприятия приступят к ремонту внутридомовых территорий.

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