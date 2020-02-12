Ремонт на улице Албишоара и устранение наводнений: Чебан рассказал о действиях примарии (ВИДЕО)

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Наводнения на улице Албишоара, а также в других зонах столицы происходят во многом из-за того, что канализационная система сильно загрязнена и местами ошибочно спроектирована.

Об этом в ходе передачи на частном телеканале рассказал столичный генпримар Ион Чебан. Так, он уточнил, что трубы ливневой канализации забиты мусором на 80%, и заявил, что в нынешнем году примария займется их очисткой.

– Есть и технические недоработки, которые мы устранили. К примеру, у ресторана “Пегас” была проблема в том, что диаметр трубы там 800 миллиметров, но на одном участке она соединяется с трубой на 350 миллиметров, а затем снова расширяется до 800. Мы заменили эту трубу, – рассказал градоначальник.

Что касается ремонта улицы Албишоара, то она, а также улица Месаджер, в приоритете у примарии.

– Мы планируем там также построить новый отрезок дороги для разгрузки трафика на бульваре Штефана чел Маре и освоения зоны от улицы Михай Витязул к улице Каля Ешилор. Также на прилегающей территории мы планируем в будущем развитие нового квартала, – сообщил генпримар.

Чебан уточнил, что ремонт улицы Албишоара как часть большого проекта будет обсуждаться на уже запланированной встрече с международными финансовыми партнёрами. Непосредственно ремонтные работы по этому проекту, по предварительным подсчетам примара, начнутся весной 2021 года.