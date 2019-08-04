Ремонт на Студенческой: помимо расширения улицы, прокладывается тротуар и будет установлено освещение (ВИДЕО)

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Сейчас на улице Студенческая в периметре улиц Н. Димо и М. Садовяну, которые связывают Рышкановку и Чеканы, проводятся ремонтные работы. О запланированных на участке работах рассказал на своей странице в социальной сети вице-председатель фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Александр Одинцов.

По его словам, помимо расширения улицы, прокладывается тротуар и будет установлено освещение. Эта мера является временным решением облегчения дорожного движения на улице Алеку Руссо.

– Необходимо строительство полноценной межрайонной магистрали. Однако это уже дорогостоящее мероприятие и есть возражения экологов в связи с необходимостью вырубки части чеканского лесопарка, – написал Одинцов.

Стоит отметить, что ремонт финансируется из бюджета примэрии муниципия Кишинёв.