Ремонт аллеи на бульваре Дачия близится к завершению (ФОТО, ВИДЕО)

Ремонт аллеи на бульваре Дачия близится к завершению (ФОТО, ВИДЕО)

На бульваре Дачия, 2 продолжаются работы по благоустройству аллеи. Подробности на своей странице в социальной сети сообщил вице-претор сектора Ботаника Юрий Витнянский.

– Порядка 85% работ уже выполнено. Идёт установка полусфер и бетонных вазонов с целью предотвращения въезда транспортных средств на пешеходную зону. Начали устанавливать урны. Ведутся работы по ремонту второстепенных лестниц, две из которых уже отремонтированы. Ещё три – в процессе реконструкции. Работаем со стыками и устанавливаем бордюры, – добавил Витнянский.

Помимо аллеи, стараниями социалистов до конца года будет отремонтирована и центральная лестница на бульваре Дачия.

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