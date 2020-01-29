Ремонт аллеи на бульваре Дачия близится к завершению (ФОТО, ВИДЕО)

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На бульваре Дачия, 2 продолжаются работы по благоустройству аллеи. Подробности на своей странице в социальной сети сообщил вице-претор сектора Ботаника Юрий Витнянский.



– Порядка 85% работ уже выполнено. Идёт установка полусфер и бетонных вазонов с целью предотвращения въезда транспортных средств на пешеходную зону. Начали устанавливать урны. Ведутся работы по ремонту второстепенных лестниц, две из которых уже отремонтированы. Ещё три – в процессе реконструкции. Работаем со стыками и устанавливаем бордюры, – добавил Витнянский.

Помимо аллеи, стараниями социалистов до конца года будет отремонтирована и центральная лестница на бульваре Дачия.