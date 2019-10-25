Рекордный рейтинг: жители города Купчинь избрали примара на восьмой срок подряд (ВИДЕО)

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40 лет работы в примарии — это много или мало? Кандидат ПСРМ Иван Остафичук, по итогам всеобщих местных выборов, вступает в должность примара города Купчинь Единецкого района уже в восьмой раз. Все эти годы он работал на благо своего родного города и его жителей. И это не просто слова, а оценка его труда избирателями – 20 октября за него проголосовали почти 64% горожан.

Как и несколько десятков лет назад, рабочий день градоначальника Купчинь начинается всегда с одного – с обсуждения тех проблем, с которыми сталкиваются простые люди, передаёт телеканал AccentTV.

– Надо просто любить эту работу, любить людей — самое главное, и стараться что-то для этих людей сделать, – считает примар.

За годы примарства Ивана Остафичука город Купчинь не просто преобразился. Населенный пункт был наконец-то газифицирован. Был полностью отремонтирован и оснащен всем необходимым местный Дом культуры.

– Примар внёс огромный вклад в то, чтобы сегодня тут стоял Дом культуры. Если бы не его вмешательство, здание бы продали. Мы очень рады, что удалось отстоять и сегодня в городе есть ДК, – рассказал директор Дома культуры города Купчинь Михай Гуцу.

Отремонтирован был не только Дом культуры. Второе дыхание получили и местные школы, а также детские сады.

– Мы работаем с этим примаром в течение 27 лет. Конечно, поменялось многое. Нам обещали и сделали крышу. В прошлом году у нас сделан был капитальный ремонт в пищеблоке, – сообщила директор детского сада №3 в Купчинь Инга Скрипник.

Внешний облик города Купчинь тоже впечатляет. Здесь невероятно чисто. Городской пейзаж украшают и цветочные клумбы, за которыми с особым трепетом ухаживают соответствующие службы.

– Для нас установили детскую площадку, чтобы самые юные могли там играть. Всё освещено, школы и детские сады отремонтированы. Когда бы мы ни обращались к примару, он всегда нам помогал. Ни разу не сказал, что не может или не хочет помогать, – рассказала местная жительница.

Стоит отметить, что Купчинь – второй населенный пункт Молдовы, который может похвастаться подземными переходами. Сравнивать со столичными руинами их трудно, ведь здесь они похожи на самые настоящие художественные галереи. Вдоль стен висят картины, нарисованными воспитанниками местной школы искусств. Благоустройство населенного пункта, а также деятельность социальных служб стоят немалых денег. Местный бюджет невелик, поэтому примар и его команда находятся в постоянном поиске внешних источников финансирования.

– Наша примария каждый раз старается участвовать в каких-то проектах, и надо отдать должное нашим работникам, моей команде, которые очень много работают по проектам. Есть очень талантливые и хорошие люди. Если рассчитывать только на бюджетные деньги, которые у нас есть в примарии, все было бы очень слабо, – считает Иван Остафичук.

Город Купчинь известен и своими предприятиями. Несмотря на трудные периоды истории, все местные производства удалось сохранить, и деятельность заводов не прекращалась. Это ещё одна заслуга местного примара. Благодаря этому большая часть горожан сохраняет по сей день свои рабочие места на сахарной, консервной и молочной фабриках. Сейчас градоначальник настаивает на диверсификации рынков сбыта местных продуктов.

– В нашей ситуации грех не увеличивать производство. Мы должны это делать, должны искать рынки сбыта. В этом я всецело поддерживаю нашего президента, который ставит этот вопрос очень жестко и категорично, – сказал Иван Остафичук.

Свой восьмой мандат примара Иван Остафичук намерен довести до конца. Говорит, не всё успел. Нужно закончить еще много проектов, и работы непочатый край.

– Тот примар, который успокаивается и говорит, что всё у него сделано, – это уже не работа. Ты каждый день должен работать, проблем масса, – отметил примар Купчинь.

На всеобщих местных выборах 20 октября на должность примара города Купчинь претендовали 5 кандидатов. За Ивана Остафичука свои голоса отдали более 63% избирателей.