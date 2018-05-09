Рекордный Марш Победы в Кишиневе: 100 тысяч граждан встали в строй единой колонны наследников победителей (ФОТО, ВИДЕО)

Впервые в истории страны шествие возглавил действующий президент Молдовы Игорь Додон.

Марш стартовал от Арки Победы. Одновременно с шествием по традиции прошла акция “Бессмертный полк” – люди несли таблички с портретами своих родных, освобождавших землю от фашизма.

Количество участников марша, как ранее и предсказывал президент, оказалось рекордным – около 100 тысяч граждан. Многочисленную колонну, растянувшуюся на все центральные улицы Кишинева, возглавил сам Игорь Додон, который пришел на марш вместе с семьей.

– Мы едины, мы все – граждане Молдовы, в этом году впервые среди шествующих – и действующий президент страны. Это хорошая традиция, и мы ее продолжим. Призываю также всех граждан Молдовы передать это послание и своим детям, потому что следующие поколения должны помнить и продолжать традицию, которую мы для них взрастили, – подчеркнул глава государства, – отметил он.

Как и было сказано ранее, марш прошел без партийной символики. Люди несли знамена Победы, георгиевские ленты, воздушные шары и цветы, скандировали: “Победа!”,”Спасибо деду за победу!”, “Мы помним, мы гордимся!”, “Ура!”.

– Нельзя забывать тех, кто сейчас в живых, и тех, кого уже с нами нет, они учат ныне живущее поколение. Это победа, которая должна научить нас всегда побеждать, – отметила пришедшая на марш председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный. – Для того, чтобы жить в настоящем и ориентироваться в будущем, мы должны помнить уроки прошлого, – подчеркнул еще один участник шествия, кандидат ПСРМ на должность генерального примара столицы Ион Чебан.

Конечным пунктом шествия стал Мемориал воинской славы “Вечность”, где граждане почтили память героев минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.