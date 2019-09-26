Рекордное количество производителей примут участие в Национальном дне вина этого года

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В XVIII Национальном дне вина, который пройдет 5-6 октября, примут участие рекордное количество виноделен – 68 местных производителей представят свои вина в центре столицы. В этом году посетителей ждет много сюрпризов, а иностранные туристы, приехавшие в нашу страну, получат сообщение по телефону «Добро пожаловать в Молдову. Вас приглашают на Национальный день вина».

Помимо большого числа участников, в этом году праздник будет организован на территории площадью 25 тысяч квадратных метров. Впервые винный городок выйдет за пределы площади Великого национального собрания, охватит сквер Кафедрального собора, а также пешеходную улицу Е. Доги, где будет установлена сцена, на которой выступят отечественные исполнители, передаёт moldpres.md.

На празднике продукты виноделен будут расположены в соответствии с картой регионов с защищенным географическим указанием, а посетители смогут приобрести журнал дегустатора. В нем будет информация о присутствующих на празднике винодельнях и представленных ими винах, 12 талонов на дегустацию, скидки на рекламные материалы, а также билеты на общественный транспорт.

Фестиваль «Вина Молдовы», который впоследствии был переименован в «Национальный день вина» впервые был организован в 2002 году. Традиционно мероприятие проходит на площади Великого национального собрания в первые выходные дни октября, после сбора урожая.