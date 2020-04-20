Рекордно пьяного водителя поймали за рулем в канун Пасхи (ВИДЕО)

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29-летний житель села Заим Каушанского района остался без прав после того, как сел за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения в канун Пасхи. Он хаотично передвигался по населенному пункту и врезался в заборы двух домов. Жители села вызвали полицию.

Правоохранителям удалось задержать нарушителя и предотвратить возможную трагедию. Водитель был настолько пьян, что не мог даже разговаривать с полицейскими. Тест выявил 2,19 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Машину отвезли на спецстоянку, а мужчине предстоит ответить по закону не только за пьяную езду, но и за причинение ущерба соседям. Стоит отметить, что нарушитель приобрел авто недавно – после возвращения из-за границы.

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