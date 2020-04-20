Рекордно пьяного водителя поймали за рулем в канун Пасхи (ВИДЕО)

Рекордно пьяного водителя поймали за рулем в канун Пасхи (ВИДЕО)

29-летний житель села Заим Каушанского района остался без прав после того, как сел за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения в канун Пасхи. Он хаотично передвигался по населенному пункту и врезался в заборы двух домов. Жители села вызвали полицию.  

Правоохранителям удалось задержать нарушителя и предотвратить возможную трагедию. Водитель был настолько пьян, что не мог даже разговаривать с полицейскими. Тест выявил 2,19 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Машину отвезли на спецстоянку, а мужчине предстоит ответить по закону не только за пьяную езду, но и за причинение ущерба соседям. Стоит отметить, что нарушитель приобрел авто недавно – после возвращения из-за границы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md