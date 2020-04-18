Рекорд! В пятницу из больниц выписали еще 115 человек, вылечившихся от коронавируса!

Рекорд! В пятницу из больниц выписали еще 115 человек, вылечившихся от коронавируса!

Накануне из медицинских учреждений были выписаны еще 115 человек, вылечившихся от коронавируса. Повторные тесты больше не выявили у них COVID-19. На сегодняшний день это рекорд по количеству выписанных за сутки пациентов. 

Информацию на брифинге для прессы представила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну. Общее число вылечившихся от коронавируса жителей Молдовы составляет к этому часу 391.

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