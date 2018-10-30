Рекорд для Молдовы – в каждой второй семье есть автомобиль

Каждая вторая семья в Молдове владеет собственным авто. Согласно официальной статистике, в 2018 году на 1000 семей приходится 502 автомобиля.

В течение последнего года количество семей, которые могут позволить себе автомобиль, заметно увеличилось. Рост продолжается с 2016 года после небольшого периода стагнации в 2015 году, пишет today.md.

В прошлом году в 465 семьях из 1 000 были автомобили. Для сравнения, эта цифра не поднималась выше 426 в период 2015-2016 гг. В 2014 году показатели были на 16 пунктов ниже.

Эксперты объясняют подобный рост числа авто тем, что доходы населения растут, а структура расходов меняется. По словам экономического эксперта Романа Кирка, если 10 лет назад почти половину своих доходов молдаване тратили на питание, то сегодня они могут позволить себе приобрести и другие вещи.

– Теперь граждане Молдовы чаще инвестируют в недвижимость, образование и автомобили, – пояснил эксперт.

Стоит отметить, что число новых автомобилей, зарегистрированных в последние годы в республике, растет. Согласно статистике, в 2017 году в Молдове было продано 4 119 новых автомобилей, в 2016 – 3 099, а в 2015 – 2 512.

По данным Государственного регистра транспорта РМ, к 1 октября 2018 года в Молдове было зарегистрировано 973 525 транспортных средств, большинство из которых – более 608 000 – легковые автомобили.