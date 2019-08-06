Реконструкция лестницы и сквера в парке «Валя Морилор» находится на завершающем этапе (ФОТО)

Реконструкция лестницы и сквера в парке «Валя Морилор» находится на завершающем этапе (ФОТО)

Работы по реконструкции лестницы и сквера в парке «Валя Морилор» завершатся к концу лета. 27 августа объекты будут сданы в эксплуатацию.

Об этом на своей странице в социальной сети сообщил председатель фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинёва Динарий Кожокару. Он накануне посетил парк и проверил, как проходит реконструкция.

– Работы находятся на этапе завершения. Установлено освещение, сделан водосток, чтобы во время дождя земля не стекала в озеро, – отметил Кожокару.

Стоит отметить, что на реконструкцию лестницы и сквера предусмотрена сумма в размере 920 тысяч евро.

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