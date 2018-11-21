Реконструкция ещё одного перекрытия в доме на Московском проспекте завершена (ФОТО)

Мэрия Кишинева сообщает о завершении работ по восстановлению третьего перекрытия между 15 и 16 этажами многоквартирного дома на Московском проспекте, 11.

Проект по восстановлению дома, пострадавшего от взрыва 6 октября, включает в себя комплексные работы по укреплению внутренних стен и построению 4 перекрытий между разрушенными этажами здания. В течение этой недели рабочие будут заниматься подготовкой бетонных полов между 16-м и 17-м этажами. Далее будет проведена работа по восстановлению тепловой сети.

Стоит отметить, что на прошлой неделе были завершены работы по реконструкции внутренних стен на 15-м этаже, а также реконструкции наружной стены на том же уровне. Кроме того, продолжаются ремонтные работы мест общего пользования, которые завершены на 30%.