Рекомендации НАБПП: как правильно действовать при укусах животных

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Если человек сталкивается с необычным поведением уличных животных, об этом случае необходимо сообщить либо местному ветеринару, либо позвонить в Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов. Если человек был укушен, он должен промыть рану большим количеством воды с мылом, чтобы снизить риск инфекции, и немедленно обратиться к врачу.

В то же время, в случае укуса необходимо информировать территориальное подразделение НАБПП. С этими рекомендациями выступают специалисты Агентства, передаёт ipn.md.

Чтобы предотвратить бешенство, рекомендуется, чтобы домашние животные были привиты. Детей следует учить никогда не трогать уличных животных, даже если они кажутся дружелюбными. За диким животным нужно наблюдать на расстоянии, пишет источник.

Согласно данным НАБПП, в последние годы эпизоотическая ситуация по бешенству в Молдове остаётся достаточно напряжённой, что в значительной степени обусловлено неспособностью провести мероприятия по уменьшению численности лис и собак, которые являются основными источниками инфекции. В 2018 году бешенство было зарегистрировано у 53 животных, а в первые 6 месяцев этого года бешенство было диагностировано у 23 животных.