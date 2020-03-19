Рекомендации МИДЕИ молдавским гражданам, превысившим сроки пребывания за рубежом

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Чтобы избежать применения санкций в условиях возможного превышения сроков пребывания, гражданам Молдовы за рубежом рекомендуется связаться с миграционными службами или органами публичной власти в тех регионах, где они находятся, для ознакомления с процедурами продления права на пребывание в той или иной стране или применения внутренних исключений.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции уточняет, что в случае невозможности получения соответствующей информации от местных органов власти молдавские граждане могут обратиться за поддержкой в дипломатические миссии и консульские учреждения Республики Молдова, пишет ipn.md. Со списком посольств и консульств РМ можно ознакомиться на официальном сайте Министерства иностранных дел и европейской интеграции.

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