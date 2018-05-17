Река тревоги нашей

Об ослаблении позиции РМ в переговорном процессе

Перспектива строительства Украиной шести ГЭС в верхнем течении Днестра не может не волновать граждан Молдовы, не равнодушных к проблемам окружающей среды и понимающих, что река – главная водная артерия страны. От каждой из встреч на высшем уровне мы ждём положительных решений, однако власти нас ими не очень балуют.

Тайные рокировки

А если и сообщают о чём-то позитивном, то не факт, что информация правдивая и будет так, как нам обещают. И не доверять действующей власти побуждают не слова, а конкретные её действия. За примером далеко ходить не надо. В начале апреля из состава Комиссии по устойчивому использованию и защите реки Днестр был исключён один из инициаторов и авторов разработки законодательных природоохранных документов по этому водному источнику, исполнительный директор Международной ассоциации хранителей реки Днестр Eco-TIRAS Илья Тромбицкий.

Эколог говорит, что комиссия, из которой его исключили, была создана на основании требования, содержащегося в договоре «О сотрудничестве в области охраны и устойчивого развития бассейна реки Днестр», подписанного правительствами двух стран в Риме в 2012 году. Структура комиссии и её состав были согласованы между Молдовой и Украиной. От гражданского общества и научной среды планировалось включить в неё по два человека. Кандидатуру И. Тромбицкого вместе с экспертом Национального центра окружающей среды Юлианой Кантаражиу в комиссию делегировали экологические НПО, которые провели для этого заседание по просьбе властей.

4 апреля проект постановления со списком членов межправительственной комиссии был внесён в повестку дня заседания кабмина для утверждения, но по какой-то причине документ не был рассмотрен. Из-за того что Молдова не узаконила список со своей стороны, назначенное на 5 апреля заседание двусторонней комиссии не состоялось. Прилетевшие в Кишинёв представители Украины уехали несолоно хлебавши. Зато на заседании правительства 13 апреля этот список был утверждён. Как потом выяснилось, в несколько изменённом составе: в нём остался один представитель гражданского общества и введена третья кандидатура от Академии наук. Лишним в списке оказался пионер движения в защиту Днестра Илья Тромбицкий.

– Это решение было принято на эмоциональном уровне премьер-министром либо кем-то ещё выше без реального понимания того, что сам механизм договора, согласно которому действует комиссия, позволяет мне участвовать в её заседаниях, за свой счёт, без разрешения кого бы то ни было, – отмечает Илья Тромбицкий. – Всё точно так же, как если бы я действовал будучи членом комиссии. Только нынешний статус освобождает меня от ответственности за принимаемые конечные решения.

Правительство проигнорировало и ст. 26 Днестровского бассейнового договора, которая предусматривает включение в состав этой комиссии и представителей регионов – приднестровской стороны. Зато туда вошли представители местных органов власти, не имеющие соответствующих компетенций в этом вопросе. К примеру, в числе переговорщиков значится начальник службы спасения на водах из города Сороки. Илья Тромбицкий говорит, что ничего против этого человека не имеет, но убеждён, что его включили в комиссию для галочки.

Не сжечь последний мост

Казалось бы, что тут такого: ну исключили из межправительственной комиссии эколога и вместо него ввели представителя из научной среды… Но эксперты убеждены, что решение о выводе Тромбицкого из комиссии ослабляет позицию молдавского правительства в переговорах, тем более что у нас – дефицит людей, умеющих на профессиональном уровне вести этот процесс.

– Это решение было принято поспешно, непродуманно и нуждается в пересмотре, – считает эксперт по вопросам энергетики Института общественных политик Ион Ефрос. – Ошибочен и отказ включить в комиссию техэксперта из приднестровского региона, так как проблема снижения уровня воды в Днестре сказывается на них так же, как и на нас. К тому же, учитывая, что работа комиссии проходит на русском языке, от включения в её состав русскоговорящего техника мы только выиграем. Первое заседание комиссии уже показало, что для молдавской стороны языковой вопрос – больное место. К тому же мы говорим об укреплении доверия и о сближении двух берегов Днестра, а экологический вопрос – один из немногих ещё несожжённых мостов, которые нужно не уничтожать, а укреплять.

Вместе с тем эксперт считает, что среди участников как переговорной группы, так и Комиссии по устойчивому использованию и защите реки Днестр нет опытных переговорщиков, а большинство – специалисты, обладающие техническими компетенциями. А группу, ведущую переговоры по соглашению о функционировании днестровского гидроэнергетического комплекса, нужно реорганизовать и включить в неё несколько грамотных и сильных юристов, специалистов с опытом ведения переговорных процессов.

– Группа по переговорам со стороны РМ должна действовать как нападающая армия, а не как отряд телохранителей, – убеждён Ион Ефрос. – Квалифицированные кадры можно найти и вне правительства – например из числа гражданского общества, местных консультантов в донорских проектах, которые восполнят пустоты в переговорной группе. Однако возникает ключевой вопрос: а само правительство хочет, чтобы ему помогли себе помочь?

Усыпить бдительность

А глава кабмина Молдовы после поездки в Киев на Форум по безопасности, где в числе других вопросов обсуждалось и строительство шести ГЭС в верховьях Днестра, заверил журналистов, что после ратификации в 2017 году Украиной римского соглашения реализация этого проекта невозможна без соответствующего исследования о воздействии новых гидроцентралей на окружающую среду и без согласия нашей стороны.

– Проблема экологической ситуации на Днестре – в центре внимания властей уже более двух лет, и сейчас удалось достигнуть компромисса по этому вопросу, – сказал Павел Филип. – Премьер-министр Украины Гройсман сказал мне, что никто из энергетиков не убедит его в том, что важнее установить электрическую турбину, чем сохранить экосистему Днестра. Украинская сторона заверила нас в том, что не произойдёт ничего, что может привести к ухудшению состояния реки Днестр.

А вот многие эксперты и экологи сомневаются в правдивости слов украинских властей, так как они активно продвигают те позиции, которые для них важны, и спокойно продолжают осуществлять работы по расширению днестровского энергетического комплекса , хотя в рамках добропорядочности могли бы на время переговорного процесса всё приостановить. «В мире не существует русловых ГЭС на равнинных участках рек, которые бы их не убивали», – утверждает Илья Тромбицкий. И его озабоченность подтверждают многочисленные специалисты со всего мира. К тому же украинцы, насколько это возможно, оттягивали внедрение собственного природоохранного законодательства, да ещё и лгут, как в ходе переговоров, так и во время других встреч, что Молдова в любом случае подпишет это соглашение.

В Верхнем Днестре сегодня идёт усиленная обработка местных властей и населения гидроэнергетиками в пользу ГЭС, хотя оценка их воздействия на реку ещё не готова. Экспертное сообщество вопрошает, разве этих знаков недостаточно для молдавского правительства? Неужели ещё непонятно, что мы завязли по уши и что некоторые вопросы следует пересмотреть основательно и как можно скорей?

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Не снимать руку с пульса

Юлиана Кантаражиу, эксперт Национального центра окружающей среды: Посмотрим, как дальше будут развиваться события, но нам нельзя расслабляться. Мы должны постоянно мониторить ситуацию, держать руку на пульсе, когда надо, моментально реагировать и напоминать правительству о его обязательстве перед своими гражданами – защищать Днестр.

Любовь Чегаровская