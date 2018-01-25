Рейтинг «зашкаливает»: Траяну Бэсеску доверяют аж 0,7% молдаван

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, представленные накануне в Кишиневе.

Согласно итогам исследования, бывший президент Румынии, намеревающийся объединить Молдову с соседней страной, пользуется доверием всего 0,7% молдаван. Это последняя строчка рейтинга.

В тройку аутсайдеров, помимо Бэсеску, также вошли Юрий Лянкэ и Илан Шор, набравшие по 1,2%, а также Андриан Канду с 1,9% доверия. Напомним, что наибольшее доверие граждане испытывают к Игорю Додону – почти 53%.

Опрос проводился Ассоциацией социологов и демографов со 2 по 18 января 2018 года среди 1783 совершеннолетних граждан Молдовы из 91 населенного пункта, исключая Приднестровье. Погрешность составляет +/-2,4%.