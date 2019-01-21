Рейтинг: Какие сайты чаще всего посещают молдаване (ГРАФИК)

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Согласно исследованию Magenta Consulting, в то время как 55% граждан Молдовы используют Интернет раз в неделю и чаще, значительная часть — 41% — вообще не пользуется Интернетом.

Большинство из тех, кто не прибегает к Интернету, проживают в сельской местности, а их доход составляет до 2 000 леев в месяц. Как правило, им больше 65 лет и получили они среднее или гимназическое образование, пишет agora.md.

Согласно исследованию, те, кто использует Интернет регулярно (минимум один раз в неделю), заходят в аккаунты Facebook и Odonklassniki (68% и 66% соответственно), в то время как Twitter и LinkedIn используют менее чем 5% молдаван. Кроме этого, значительное количество интернет-пользователей (33%) заходят также портал 999.md.