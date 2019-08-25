Рейсовый микроавтобус попал в аварию: три пассажира госпитализированы (ФОТО)

Рейсовый микроавтобус попал в аварию: три пассажира госпитализированы (ФОТО)

Микроавтобус маршрута №145 попал в ДТП этим утром на Балканском шоссе вблизи села Думбрава. В результате происшествия три пассажира маршрутки были госпитализированы. 

По словам пресс-секретаря столичного Управления полиции Натальи Стати, микроавтобус столкнулся с автомобилем, который в результате удара перевернулся. Водитель машины признает свою вину – он выехал на встречную полосу.

В зависимости от степени тяжести травм, полученных пассажирами маршрутки, будет установлено наказание для виновного в ДТП водителя, пишет tv8.md.

 

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