Рейсовый микроавтобус насмерть сбил женщину на “зебре”

54-летняя женщина скончалась после того, как ее сбил насмерть рейсовый микроавтобус, в котором находились десятки пассажиров. Инцидент произошел в селе Валя Пержей.

По словам представителей правоохранительных органов, женщина переходила дорогу на “зебре”, когда на нее совершила смертельный наезд маршрутка. 39-летний водитель микроавтобуса утверждает, что не заметил пешехода.

Полиции предстоит установить, превысил ли мужчина скорость. Если его признают виновным, ему грозит до 7 лет тюремного заключения, пишет deschide.md.