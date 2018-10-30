Рейс Кишинев-Минск будет запущен сегодня

С сегодняшнего дня столицы Молдовы и Беларуси официально свяжет прямой авиарейс. Первый вылет состоится уже сегодня, 30 октября.

Рейсы в столицу Республики Молдова будут осуществляться пять раз в неделю. Вылеты из Минска – в 13:00 по вторникам, четвергам и воскресеньям, в 08.00 – по понедельникам и пятницам. Из Кишинева самолеты будут вылетать в 14:05 (по вторникам, четвергам и воскресеньям) и в 09.05 по понедельникам и пятницам, а прибывать в Национальный аэропорт «Минск» в 16:30 и 11.30 соответственно. Время в пути займет примерно полтора часа.

Стоимость полета в одну сторону – от €83, от € 153 – туда-обратно. Планируется, что полеты буду осуществляться на самолетах типа Embraer 175, вместимостью 64 пассажиров эконом-класс и 12 – бизнес-класса.

Напомним, запуск рейса стал возможным благодаря прямой договоренности президента Игоря Додона и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.