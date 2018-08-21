Рейд полиции: по Кишиневу ездят троллейбусы с дефектами в тормозной системе и рулевом управлении

Сотрудники Отдела по надзору за транспортом и дорожным движением в рамках Управления полиции муниципия Кишинев проверили техническое состояние общественного транспорта в троллейбусном парке №3 сектора Чеканы.

По данным пресс-службы полиции, мероприятия проводились с целью призвать к ответственности самих шофёров, а также администрацию к соблюдению правил технической эксплуатации транспортных средств. В результате проверок были выявлены многочисленные нарушения, среди которых: технические дефекты в тормозной системе, рулевом управлении, а также дефекты приборов освещения и сигнализации.

В связи с обнаруженными нарушениями были составлены 13 протоколов об административной ответственности, которые предусматривают наложение штрафов в размере от 450 до 750 леев и 3 штрафных пунктов. Был также составлен протокол на имя ответственного лица с наложением штрафа в размере 3 000 леев. Такое наказание он получил за допуск к дорожному движению транспортного средства, не соответствующего техническим стандартам.

По итогам операции полиция дала инструкцию для исправления выявленных технических ошибок, которая должна быть выполнена в течение 5 дней, а 2 транспортные единицы и вовсе были сняты с маршрута по техническим причинам.