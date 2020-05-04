Регламент об ужесточении штрафов за выброс мусора в неположенных местах вынесут на обсуждение

Регламент об ужесточении штрафов за выброс мусора в неположенных местах вынесут на обсуждение

Регламент об увеличении штрафов за выброс мусора в неположенных местах будет представлен для обсуждения на этой неделе. Об этом заявил вице-примар Кишинева Илие Чебан на сегодняшнем заседании муниципальных служб.

По его словам, публичные консультации очень важны, поскольку таким образом некоторые пробелы в этом вопросе можно будет устранить.

– Первый этап был завершен на прошлой неделе. После общественных консультаций этот проект будет вынесен на обсуждение Муниципального совета Кишинева, – сказал Илие Чебан.

Отметим, что ранее генеральный примар Ион Чебан потребовал ужесточить штрафы в отношении тех, кто мусорит. Это касается как физических лиц, так и экономических агентов.

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