Регламент об ужесточении штрафов за выброс мусора в неположенных местах вынесут на обсуждение

0

Регламент об увеличении штрафов за выброс мусора в неположенных местах будет представлен для обсуждения на этой неделе. Об этом заявил вице-примар Кишинева Илие Чебан на сегодняшнем заседании муниципальных служб.

По его словам, публичные консультации очень важны, поскольку таким образом некоторые пробелы в этом вопросе можно будет устранить.

– Первый этап был завершен на прошлой неделе. После общественных консультаций этот проект будет вынесен на обсуждение Муниципального совета Кишинева, – сказал Илие Чебан.

Отметим, что ранее генеральный примар Ион Чебан потребовал ужесточить штрафы в отношении тех, кто мусорит. Это касается как физических лиц, так и экономических агентов.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.