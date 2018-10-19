Реджеп Тайип Эрдоган завершил свой визит в Молдову

Исторический визит президента Турции в нашу страну завершился.

Как отметил на своей странице в соцсети Игорь Додон, в течение двух дней сторонам удалось подписать Декларацию о стратегическом сотрудничестве между нашими странами, договориться о создании Совета по стратегическому сотрудничеству, сдать в эксплуатацию реконструированное здание Администрации Президента Республики Молдова, открыть ряд социально-значимых объектов в Комрате, заключить ряд соглашений о сотрудничестве в будущем и др.

– Уверен, что визит президента Турции в нашу страну можно считать новым этапом в развитии партнерских связей между двумя странами на благо обоих народов, – подчеркнул он.

Додон также отметил, что Эрдоган пригласил его на торжественную церемонию открытия третьего аэропорта Стамбула, который, к тому же, станет крупнейшим аэропортом мира. Мероприятие состоится 29 октября – в день, когда Турецкая Республика отметит 95-летие со дня своего основания Мустафой Кемалем Ататюрком.