«Red Union Fenosa» призывает соблюдать электробезопасность во время неблагоприятной погоды

Летние каникулы начались у школьников с экстремальных погодных явлений. Проливной дождь, который сопровождается сильным ветром и падением деревьев, может стать причиной обрыва электросетей, а молния может повредить оборудования электростанций.
Компания «Red Union Fenosa» напоминает, что безопасность детей очень важна в любое время года. Особое внимание безопасности детей необходимо уделить в период каникул. В связи с этим поставщик электроэнергии рекомендует родителям, учителям и представителям местных органов власти следующее:
- учить детей соблюдать правила электробезопасности;
- призывать их обходить электропровода, упавшие на землю или свисающие со столбов или деревьев;
- призывать их сообщать взрослым об упавших электропроводах.
О любых происшествиях следует немедленно сообщать поставщику электроэнергии по следующим каналам:
- круглосуточный телефон Службы 022-43-11-11;
- чат, доступный на странице компании;
- страница в Facebook: https://www.facebook.com/gasnaturalfenosamoldova.
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