«Red Union Fenosa» призывает соблюдать электробезопасность во время неблагоприятной погоды

«Red Union Fenosa» призывает соблюдать электробезопасность во время неблагоприятной погоды

Летние каникулы начались у школьников с экстремальных погодных явлений. Проливной дождь, который сопровождается сильным ветром и падением деревьев, может стать причиной обрыва электросетей, а молния может повредить оборудования электростанций.

Компания «Red Union Fenosa» напоминает, что безопасность детей очень важна в любое время года. Особое внимание безопасности детей необходимо уделить в период каникул. В связи с этим поставщик электроэнергии рекомендует родителям, учителям и представителям местных органов власти следующее:

  • учить детей соблюдать правила электробезопасности;
  • призывать их обходить электропровода, упавшие на землю или свисающие со столбов или деревьев;
  • призывать их сообщать взрослым об упавших электропроводах.

О любых происшествиях следует немедленно сообщать поставщику электроэнергии по следующим каналам:

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