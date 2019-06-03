«Red Union Fenosa» призывает соблюдать электробезопасность во время неблагоприятной погоды

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Летние каникулы начались у школьников с экстремальных погодных явлений. Проливной дождь, который сопровождается сильным ветром и падением деревьев, может стать причиной обрыва электросетей, а молния может повредить оборудования электростанций.

Компания «Red Union Fenosa» напоминает, что безопасность детей очень важна в любое время года. Особое внимание безопасности детей необходимо уделить в период каникул. В связи с этим поставщик электроэнергии рекомендует родителям, учителям и представителям местных органов власти следующее:

учить детей соблюдать правила электробезопасности;

призывать их обходить электропровода, упавшие на землю или свисающие со столбов или деревьев;

призывать их сообщать взрослым об упавших электропроводах.

О любых происшествиях следует немедленно сообщать поставщику электроэнергии по следующим каналам:

круглосуточный телефон Службы 022-43-11-11;

чат, доступный на странице компании;

страница в Facebook: https://www.facebook.com/gasnaturalfenosamoldova.