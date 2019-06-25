Рецидивисты обокрали жительницу Яловен почти на полмиллиона: им грозит внушительный срок (ВИДЕО)

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Двое жителей Хынчештского района в возрасте 18 и 19 лет были задержаны сотрудниками полиции сектора Центр при поддержке сотрудников Fulger. Их подозревают в совершении ограбления в особо крупных размерах.

Инцидент произошёл 25 мая. В полицию обратилась 56-летняя владелица дома в Яловенах. Женщина сообщила, что из её жилища были похищены ценные вещи. На месте правоохранители установили, что злоумышленники проникли в дом через окно. Из жилища неизвестные похитили 46 000 леев, 14 000 евро, мобильный телефон, планшет, часы и ювелирные изделия из золота и серебра, на общую сумму в 440 980 леев.

Вскоре сотрудники полиции установили личности и местонахождение нарушителей. В результате обысков в их домах была обнаружена и изъята часть похищенного имущества. На украденные деньги задержанные купили автомобиль Audi A6 и мотоцикл Yamaha.

Нарушители признали свою вину. Как выяснилось, ранее их уже судили за аналогичные преступления. В настоящее время они помещены под стражу на 30 дней. За кражу в особо крупных размерах им грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.