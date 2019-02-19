Рецидивисту, угнавшему у жителя столицы авто, грозит до 3 лет тюрьмы (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Буюканы задержали 43-летнего жителя столицы. 19 января мужчина угнал автомобиль Ford из гаража, расположенного на улице Музическу.

На месте оперативная группа установила, что подозреваемый проник в гараж, сломав замок. В результате 40-летнему владельцу автомобиля был нанесён ущерб в размере 42 000 леев.

В результате оперативных действий, проведённых полицией, автомобиль был обнаружен на улице Василе Лупу. Вскоре был задержан и сам преступник. Мужчина признал свою вину. Стоит отметить, что ранее он уже представал перед судом за аналогичные преступления.

За угон автомобиля действующее уголовное законодательство предусматривает штраф в размере от 29 000 до 67 500 леев, либо от 1 до 3 лет лишения свободы.