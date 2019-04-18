Рецидивистку, укравшую у пассажирки столичной маршрутки кошелёк, задержали с поличным (ВИДЕО)

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52-летнюю жительницу столицы, ранее привлекавшуюся за имущественные преступления, задержали с поличным в момент кражи кошелька из сумочки пассажирки микроавтобуса №171.

Согласно заявлению 29-летней пострадавшей, проезжая по столичной улице Измаил, девушка обнаружила пропажу кошелька, в котором находилось удостоверение личности, банковская карта и деньги в размере 180 леев. Пострадавшая сразу обратилась в полицию.

В момент задержания подозреваемой сотрудники полиции обнаружили у женщины пропавший кошелёк. Подозреваемая созналась в содеянном.

Нарушительнице грозит штраф в размере от 13 000 до 17 000 леев, общественным работы от 180 до 240 часов или тюремное заключение на срок до 2 лет.