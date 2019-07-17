Рецидивистам, укравшим из монастыря в Дрокии ценности на миллион леев, вынесли приговор

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Двое рецидивистов были осуждены за кражу в особо крупных размерах, совершённую в монастыре в Дрокиевском районе. Прокуроры приговорили одного из обвиняемых к 8 годам и 6 месяцам тюрьмы, а его сообщника – к 7 годам и 60 дням тюремного заключения.

Преступление было совершено в начале апреля этого года в монастыре “Св. Пророка Илие” в селе Никорень Дрокиевского района. Согласно обвинительному заключению, один из обвиняемых проник внутрь монастыря через окно и украл несколько религиозных ценностей. Три дня спустя он вернулся на место преступления с подельником, который в тот день досрочно освободился. Через окно злоумышленники проникли в церковь и украли золотые и серебряные украшения, подаренные храму прихожанами. Стоимость похищенных товаров составила более одного миллиона леев.

Задержанными оказались 45-летние жители районов Фалешты и Оргеев. Ранее они уже привлекались к ответственности за серию церковных краж.