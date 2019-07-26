Рецидивист украл велосипед у несовершеннолетней: полиция оперативно разыскала вора (ВИДЕО)

Рецидивист украл велосипед у несовершеннолетней: полиция оперативно разыскала вора (ВИДЕО)

Родители 14-летней девушки обратились в полицию сектора Рышкановка с заявлением о краже велосипеда. Транспортное средство было припарковано у магазина, расположенного на Московском проспекте.

По записям с видеокамер, установленных на входе в магазин, удалось идентифицировать злоумышленника, укравшего велосипед, оставленный без присмотра. Ущерб оценили в 4 500 леев.

Впоследствии полиция задержала 30-летнего жителя столицы, ранее судимого за аналогичные преступления. Стоит отметить, что в начале 2019 года нарушитель освободился из мест заключения.

В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания. В соответствии с уголовным законодательством подозреваемому грозит штраф на сумму до 67 500 леев, от 120 до 240 часов неоплачиваемых работ или до 4 лет лишения свободы.

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