Рецидивист украл велосипед из подъезда дома на Буюканах (ВИДЕО)

0

36-летний житель Страшен был задержан по горячим следам сотрудниками полиции сектора Буюканы за кражу велосипеда из дома на Алба-Юлии.

Согласно данным полиции, подозреваемый вошёл в подъезд жилого дома, откуда украл велосипед. Ущерб, нанесённый владельцу, составил 7 500 леев.

Задержанный признал свою вину. Следует отметить, что ранее его судили за аналогичные преступления. За кражу мужчине грозит штраф в размере от 32 000 до 67 000 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.