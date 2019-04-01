Рецидив: заключённый совершил новое преступление прямо в тюрьме

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Заключённый пенитенциарного учреждения города Липканы был недавно приговорён к 6 годам и 6 месяцам тюремного заключения за мошенничество, совершённое во время отбывания наказания за серию автоугонов.

Помимо тюремного срока, задержанный выплатит жертве 5 000 леев в качестве компенсации за моральный и материальный ущерб.

Инцидент произошёл в марте 2018 года. Согласно обвинительному заключению, задержанный по телефону договорился о покупке электронного пианино, которое житель Крикова продавал на одном из сайтов. В частности, продавец должен был отправить музыкальный инструмент в Бричаны, а “покупатель”, в свою очередь, перевести за пианино 7 700 леев. Таким образом, музыкальный инструмент прибыл в Бричаны, откуда его забрал водитель такси и отвёз в дом родственников заключённого. Деньги к продавцу так и не попали, а “покупатель” перестал отвечать на звонки.

Через несколько дней пострадавший осознал, что его обманули, и обратился в полицию. Вскоре музыкальный инструмент был возвращён владельцу.