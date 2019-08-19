Рецепт – в десятку! 

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Как любовь к кулинарии принесла кишинёвской семье удачу

Виной всему – счастливый случай. Супруги Виктор и Надежда Бэитой вместе со своими взрослыми детьми, Викторией и Валентином, в румынском кулинарном телешоу, которое не один год бьёт все рекорды по популярности, в финале специального сезона Chef la cuţite – Familii la cuţite («Шеф на ножах – Семья на ножах») выиграли €10 000 и приз от самого известного в Румынии шеф-повара Флорина Думитреску!

Чем же обычная кишинёвская семья, которая далека от ресторанного бизнеса, удивила жюри из лучших шеф-поваров Румынии? Что позволило ей вырвать победу у своих соперников? «АиФ в Молдове» специально для своих читателей узнавала подробности этого триумфа.

Успех «Павловой»

История началась как в приключенческом кино – со звонка. Позвонил продюсер телепрограммы из Бухареста и предложил Надежде Бэитой поучаствовать в кулинарном шоу. И хотя предложение выглядело авантюрой чистой воды, муж и дети в один голос заявили: «Надо ехать!»

– Я решила представить русскую кухню. Но поскольку мой румынский язык далёк от совершенства, попросила дочь Викторию быть моим переводчиком, – рассказывает Надежда.

С тортом «Павлова», названном в честь русской балерины, пришлось немало повозиться, но десерт в конце концов получился идеальным. Приехав в Яссы, где проходил кастинг, Бэитой оторопели. В ресторане гостиницы «Молдова», где проходил отбор, находилось не менее тысячи человек. Презентация торта «Павлова» была довольна оригинальна: Надежда представляла своё воздушное творение, дочь переводила её слова, а отец стоял за дверью и болел за обеих. Тем не менее десерт из Кишинёва удивил судей, и Бэитой в полном составе пригласили участвовать в специальном семейном сезоне телешоу. Про денежный приз никто даже не заикнулся – полагали, что они в курсе.

Душа любого дома и страны – кухня. Она сплачивает и оберегает семьи, соединяет поколения. На кухне готовят традиционные блюда, рецепты которых передаются из поколения в поколение. Домашняя еда питает не только тело, но и душу домочадцев. Семейные обеды закладывают фундамент здоровых отношений.

Реванш «Матрёшек»

Через месяц кишинёвцы приехали на конкурс в Бухарест. Им предстояло в течение часа приготовить три блюда. Бэитой решили продолжить русскую линию не только в меню. Они назвали свою команду «Матрёшки» и заказали футболки с этим символом…

И вот семья на конкурсе. Первый этап прошли, второй выдержали. А на третьем отец с сыном не набрали нужного количества баллов, поэтому от команды остался только женский состав. Теперь от матери и дочери зависело, пройдёт ли семья в финал. Тыквенный крем-суп с беконом и луком-пореем, приготовленный Викторией, получил максимальную оценку и решил дело – мужчины вернулись в команду. «Матрёшки» вышли на финишную прямую. Соперниками кишинёвцев оказались две местные команды, которые уже участвовали в шоу. Но это им не помогло. Лосось, запечённый с креветками и овощами, принёс семье Бэитой победу и денежный приз.

– Съёмки конкурса велись весь день, а финал проходил в час ночи. Готовить под светом софитов в присутствии жюри из двенадцати самых известных шеф-поваров Румынии, под тиканье таймера было крайне тяжело. Работали с мокрыми от пота спинами… Участие в конкурсе стало настоящим вызовом для нашей семьи, и мы очень рады, что сумели на него ответить достойно, – говорят Надежда и Виктор.

Семейное увлечение

В это трудно поверить, но кулинарный конкурс выиграли не повара. По первому образованию супруги Бэитой актёры, по второму – юристы. У них своё семейное рекламное агентство. Удивительно, что Надежда, выйдя замуж, не умела готовить. Первое время Виктор сам стоял у плиты, а потом стал учить азам кулинарии жену. Она оказалась способной ученицей. Теперь Виктор считает, что его жена колдует на кухне под стать профессиональному повару. Но Надя на этом не остановилась.

В 2013 году она открыла в Кишинёве кулинарную студию «Добрый вечер с Надеждой». Два года повара столичных ресторанов учили курсантов готовить итальянский обед, домашнюю пасту, японские роллы, испанскую паэлью, жгуче-острые или нежно-сладкие тайские блюда. Финансовый кризис не дал развиться проекту. Но знания, полученные на занятиях, где создательница студии была одной из самых прилежных учениц, как выяснилось, дали хорошие плоды…

Любовь к кулинарии у родителей переняли их дети. Виктории особенно удаются эклеры, а Валентину – гренки. У парня даже появились собственные секреты. Например, он знает, как добиться, чтобы хлебные сухарики получились снаружи хрустящими, а внутри мягкими. И он часто удивляет домочадцев своими изысками.

Сюрприз победителей

По словам Надежды и Виктора, они собираются денежный приз вложить… опять в бизнес. К концу года Бэитой планируют открыть в Кишинёве лотки с уличной едой со своими кулинарными фишками.

– Современный стрит-фуд из системы быстрого общественного питания уже перерос в культурное явление, – убеждены супруги. – Бывая в разных странах, мы не раз замечали: в каждом регионе уличная еда – особенная. Она отражает не только социальную и экономическую обстановку, но историю и традиции местного народа. Хочется, чтобы нечто оригинальное появилось и в Молдове.

Бэитой понимают, что призовых средств на проект им не хватит, но не собираются опускать руки. У них есть идеи и задумки, которые, надеемся, осуществятся.

КСТАТИ

В этом месяце наши герои – Виктор и Надежда Бэитой – отмечают 20-летие супружеской жизни. Мы поздравляем талантливую пару с этой замечательной датой! Желаем им жить в любви и согласии, быть счастливыми, что позволит и в дальнейшем притягивать удачу в любое начинание этой дружной семьи.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Оберег дома

Анна Гаврилюк, доктор психологии, арт-терапевт, преподаватель Славянского университета:

– Душа любого дома и страны – кухня. Она сплачивает и оберегает семьи, соединяет поколения. На кухне готовят традиционные блюда, рецепты которых передаются из поколения в поколение. Домашняя еда питает не только тело, но и душу домочадцев. Семейные обеды закладывают фундамент здоровых отношений. Когда мы готовим для родных и любимых, с едой передаём тем, кто нам дорог, энергетический посыл здоровья, процветания, благополучия. А совместное приготовление еды супругами укрепляет отношения и даже помогает решать сексуальные проблемы.

Рост числа разводов в последнее время, считают английские исследователи, связан во многом с тем, что супруги стали проводить меньше времени друг с другом. Родители и дети, проводя много времени по отдельности, утрачивают умение общаться друг с другом и навыки взаимодействия. Стоит ли удивляться, что нередко семейные трапезы заканчиваются ссорами и конфликтами. Порой некоторые мамы сами провоцируют эти конфликты, позволяя детям не участвовать в семейных трапезах, принося своим чадам еду прямо к компьютеру или к телевизору. Но всё легко можно исправить. Для поддержания доверительных отношений в семье достаточно проводить за столом в обществе друг друга хотя бы двадцать минут в день.

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Татьяна СОЛОВЬЁВА